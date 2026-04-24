İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İstanbul'da yaşanan sağanak yağışların ardından sevindirici haber geldi. Bu ay kentte devam eden sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranını yükseltti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,03 olarak ölçüldü. Ancak geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 81.73 olarak kayda geçmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 93,49

Darlık Barajı: yüzde 87,49

Elmalı Barajı: yüzde 92,54

Terkos Barajı: yüzde 57,86

Alibey Barajı: yüzde 67,75

Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11

Istrancalar Barajı: yüzde 36,25

Kazandere Barajı: yüzde 61,48

Pabuçdere Barajı: yüzde 60,91