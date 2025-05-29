İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kutlandı: İmamoğlu'na selam gönderildi

İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 572. Yıldönümünü kutlandı. Gün boyu süren etkinlikler, akşam saatlerine kadar sürdü.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve İBB bürokratlarının katılımlarıyla Edirnekapı Parkı’nda toplanan vatandaşlar, 19.30’da sıralarında Edirnekapı’dan İBB ana yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane’ye doğru fetih yürüyüşü gerçekleştirdi.

İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun da eşlik ettiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş korteji, yol boyu katılımlarla büyüdü.

"EN BÜYÜK GÖREVİMİZ, İSTANBUL'A SAHİP ÇIKMAK"

Yaklaşık 2,5 kilometre süren yürüyüşle Saraçhane’ye gelen vatandaşlar, İBB önünde kurulan konser sahnesi önünde toplandı.

Aslan, Yüksek Sadakat konseri öncesinde, İBB önünde toplanan vatandaşlara bir konuşma yaptı. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve kenti düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Aslan, özetle şunları söyledi:

“Üzerinde yaşadığımız bu toprak, uğruna savaşlar verilen, atalarımızın gözünü kırpmadan can verdiği bir medeniyet hazinesidir. İstanbul, tarih boyunca hoşgörünün, birliğin, kültürün ve insanlığın şehri olmuştur. Bizim en büyük görevimiz, İstanbul’a sahip çıkmaktır. Bu görev, Fatih Sultan Mehmet Han’a borcumuzdur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sözümüzdür, bu kadim şehri devredeceğimiz gençlerimize mirasımızdır. İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız, ‘Bizler İstanbul’un muhafızıyız’ dedi. İşte bu yüzden bizler, İstanbul’un havasına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne sıkıca sarılıyoruz. Ve bu yüzden İstanbul’un hakkını koruyoruz. Bizler; İstanbul’u fetheden Fatih’in torunlarıyız. Onu işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. İstanbul’un muhafızlarıyız. Unutmayın: İstanbul, 572 yıldır bizlerindir. Hepimizin göz bebeği, gönül yurdudur. Türkiye’nin kalbidir. Bu büyük emaneti korumak için, birlikte daha çok çalışacağız. İstanbul’u, hep birlikte çok daha güzel günlere taşıyacağız. İstanbul’un fethinin 572. yılı kutlu olsun.”

"TÜM İSTANBULLULARA EMANETTİR"

“İstanbul’a sahip çıkan herkese selam olsun. İstanbul’un muhafızlarından, Silivri’deki hücresinde kalbi bizimle atan Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve İstanbul’a hizmet etmekten başka suçu olmayan tüm çalışma arkadaşlarımıza selam olsun. Fatih'ten Ekrem İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'ndan tüm İstanbullulara emanettir İstanbul. Hiç üzülme Ekrem İmamoğlu; senin emanetin boynumuza borçtur. Emanetini, onurla ve gururla taşıyacağız. Çıktığın gün, seni burada, emanetini teslim eder halde, İstanbullularla karşılayacağız. Sevgili kardeşlerim, Silivri'deki kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Siz İstanbulluların ve Türkiye'nin kalbine girdiniz. Bizim kalbimizdesiniz. Sizi her gün umutla bekliyoruz.”

İstanbullular, fetih coşkusunu Yüksek Sadakat konseriyle yaşadı.





HAFTA SONU DA DEVAM DECEK

Kutlama coşkusu hafta sonu da sürecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” yapılacak. İki tur şeklinde yapılacak gezilere başvuru, İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Cumartesi günü saat 18.00’de, Sultanahmet’teki Turşucuzade Konağı’nda bulunan Sıbyan Mektebi’nde yazar Mustafa B. Bozkurt’un “Fetihle Şenlenen İstanbul: Fatih’in İstanbul Vizyonu” adlı söyleşisi ve ardından İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun “İstanbul’a Şarkılar” konseri gerçekleşecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü saat 12.00’den itibaren İBB Saraçhane Parkı’nda çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

İstanbullular 29 Mayıs’ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandı.