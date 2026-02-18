İstanbul'un göbeğinde dehşet... Çocuklarının gözü önünde öldürüldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 08:44:00
DHA
Arnavutköy'de, Kıyasettin Ş. henüz iki gün önce taşındıkları evde tartıştığı Filiz Ş.'yi çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Kıyasettin Ş., kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüphelinin olaydan sonra sokakta uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İslambey Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında saat 01.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Kıyasettin Ş. ile evli olduğu Filiz Ş. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşları 12'den küçük olan 3 çocuğun da evde bulunduğu sırada Kıyasettin Ş., Filiz Ş.'yi defalarca bıçakladı.

Çocuklarının gözleri önünde ağır yaralanan Filiz Ş. için komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından binadan çıkarak uzaklaştığı, kısa süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

"ÇOCUK BALKONDAN YARDIM İSTEDİ"

Mahalle sakinleri, gece saatlerinde daireden önce tartışma ardından da bağrışma sesleri duyduklarını, daha sonra çocuklardan birinin balkona çıkarak yardım çığlığı attığını söyledi. Mahalle sakini Necati Aydın, "Karısını öldürmüş, polise teslim olmuş. Buraya taşınalı iki gün olmuş. Sorununun ne olduğunu bilmiyorum. Üç çocuğu gördüm, polisler alıp götürdü" dedi.

Mahalle sakini Mehmet Aydın ise, "Balkona çıkmıştım, çocukların bir feryadını duydum. Ondan sonra koştum geldim. Geldiğimde aşağıdaydı, soğukkanlı bir şekilde buradan ayrıldı. Ben onun bu olayı yaptığını bilmiyordum yani. Eve girdiğimde kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Daha sonra ev sahibini arayarak, 'Ağabey ben böyle bir olay yaptım, polis merkezine teslim olmaya gidiyorum' demiş" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri evde bulunan üç çocuğu koruma altına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ayrıntılı çalışma yaptı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Filiz Ş.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Kıyasettin Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan eşini öldüren Kıyasettin Ş.'nin olayın ardından evden çıktığı ve sokakta uzaklaşmadan hemen önce soğukkanlı bir şekilde yürüdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #İstanbul #kadın cinayeti #Arnavutköy #erkek şiddeti

