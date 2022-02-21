İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan telafi sınav sonuçları açıklandı.
İstanbul Üniversitesi AUZEF
öğrencisi birçok kişi merakla 12-13 Şubat tarihleri arasında yapılan telafi
sınavlarının sonuçlarını bekliyordu. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını
merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan linkten
giriş yapabilir.
2022 AUZEF sınav sonuçlarını
nasıl öğrenebilirim?
İstanbul üniversitesi AUZEF
2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Telafi sınavlarının sonuçları okulun öğrenci
bilgi sisteminden yayımlandı. Bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarları da
yine aynı sistem üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını
öğrenmek isteyen öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr
adresine giderek AKSİS giriş ekranına ulaşabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizle
giriş yaptığınızda panel üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
Aynı sistem üzerinden eski sınav
sonuçlarınızı da görebilirsiniz.
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