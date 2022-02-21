İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklandı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:32

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencisi birçok kişi merakla 12-13 Şubat tarihleri arasında yapılan telafi sınavlarının sonuçlarını bekliyordu. Sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan linkten giriş yapabilir.

2022 AUZEF sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

İstanbul üniversitesi AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Telafi sınavlarının sonuçları okulun öğrenci bilgi sisteminden yayımlandı. Bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarları da yine aynı sistem üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine giderek AKSİS giriş ekranına ulaşabilir. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptığınızda panel üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Aynı sistem üzerinden eski sınav sonuçlarınızı da görebilirsiniz.