İstanbul Üniversitesi’nde dikkat çeken karar: Hukuk Fakültesi’ne ‘cuma’ tatili

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden dikkat çeken bir karar geldi.

Hukuk Fakültesi'nin 2025-2026 güz programında cuma günlerine ders konulmadı.

Fakültenin internet sitesinde yer alan ders programında, sadece birinci sınıflar için saat 15.30 ve 17.00 arası çevrimiçi olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi dersi konuldu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ders programına dikkat çekerek, “Bu tablo, bilimin değil; tarikatların ve gerici çevrelerin taleplerine göre şekillendirilmiş bir tabloyu gözler önüne sermektedir” dedi.

Üniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin söz hakkının yok sayıldığını vurgulayan Özbay, “Rektörler ve yönetimler keyfi kararlarla, bilim yuvası olması gereken kurumları ideolojik bir mühendislik alanına çevirmektedir. Bu yaklaşım, yükseköğretimdeki özgürlüğü, laikliği, demokratik işleyişi ve farklılıklarla birlikte yaşam kültürünü ortadan kaldırmakta; üniversiteleri siyasi iktidarın sırtını sıvazladığı, beslendiği ve beslediği tarikatların arka bahçesine dönüştürmektedir” diye konuştu.

“ATATÜRK KARŞITLIĞININ SEMBOLÜ HALİNE GELDİ”

Hukuk Fakültesi’nin ders programında Cuma günlerinin neredeyse tamamen boşaltılmasına da tepki gösteren Özbay, “Yalnızca 15.30’dan sonra çevrimiçi bir ‘Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’ dersinin konulması, Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin itibarsızlaştırılmak istendiğinin en açık göstergesidir. Bu uygulama, ‘Atatürk ve devrimler dersini yüz yüze almanıza gerek yok’ anlayışıyla, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığının sembolü haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Bilim üretmesi gereken bir fakültede haftanın bir gününün fiilen tatil edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Özbay, “Bu durum, akademik kültürü, laik eğitim anlayışını ve bilimsel üretimi tahrip etmektedir. Üniversitelerin dini gerekçeler ve tarikat dayatmaları doğrultusunda nasıl şekillendirildiğinin somut kanıtı olan bu tablo, bilimsel özerkliğe yönelik açık bir saldırıdır” dedi.

“HUKUKA VE CUMHURİYET’E SALDIRIDIR”

Özbay, bir hukuk fakültesinde yaşanan bu durumun ayrıca vahim olduğunu vurgulayarak, “Hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyet devrimlerini ve laikliği öğretmesi gereken bir fakültenin ders programının dini gerekçelerle dizayn edilmesi; kabul edilemez, affedilemez bir çelişkidir. Bu, yalnızca eğitim sistemine değil; doğrudan Cumhuriyet’e, hukuka ve bilime yönelmiş bir saldırıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet’in en köklü fakültelerinden birinin ideolojik baskılarla bu hale getirilmesinin gençliğe bırakılacak en büyük miras olan özgür düşüncenin boğulmak istendiğini gösterdiğini söyleyen Özbay, “Üniversitelerin sessizce teslim alınması, Cumhuriyet’in aydınlanma yoluna ve laik Türkiye’ye yönelmiş en ciddi tehditlerden biridir” değerlendirmesinde bulundu.