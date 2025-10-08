İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerden yemekhane zammına protesto

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yemekhane ücretlerine yapılan zammı kampüs içinde yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto etti. Üniversitenin bahçesinde kulüp stantlarının bulunduğu alanda toplanan öğrenciler, havuzlu bahçe önünden yürüyüş çağrısı yapmak istedi. Ancak üniversite güvenliği, öğrencilerin çağrısını engelledi ve megafonlarına el koymak istedi. Bir öğrenci, yaşanan arbedede megafonu elinden alınmaya çalışılırken şöyle konuştu:

“Günde 100 lira KYK ücretiyle, 52,5 lira olan yemekhanede yemek yiyemiyoruz dediğimiz için biz suçlu olduk. Okulun polisi, güvenliği kendi öğrencisine saldırıyor. Yazıklar olsun size.”

“BESLENME HAKKIMIZ GASP EDİLEMEZ”

Öğrenciler, yürüyüş boyunca “Beslenme hakkımız gasp edilemez”, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganları attı. Eylem sırasında, geçtiğimiz yılki yemekhane protestolarına katıldığı için sınır dışı edilmek istenen öğrenci Rana Haluk Babazade’nin mektubu da okundu.

“BİZİ GÜÇLÜ KILAN DAYANIŞMAMIZDIR”

Babazade mektubunda, üniversite öğrencilerine dayanışma mesajı gönderdi:

“Bir yıl önce yemekhane protestolarında ben de aranızdaydım. O zaman nasıl güçlü ve öfkeli hissediyorsam, şimdi de aynıyım. Bu rejim kadınları, lubunyaları, göçmenleri, hayvanları, yoksulları görülmez kılmaya çalışıyor. En temel hakkımız olan beslenme hakkımız bile gasp ediliyor. Ancak bizi güçlü kılan, birlikte örgütlülüğümüz, mücadelemiz ve dayanışmamızdır. Özgürlük, biz neredeysek orada. Onlar nerede olursa olsun, biz de öfkemizle, örgütlü toplumsal mücadelemizle, kalbimizde büyüyen enternasyonel dayanışmalarımızla daha çok var olacağız.”