İstanbul Üniversitesi'nde 'taciz' iddialarını gündeme getiren öğrencilere soruşturma!

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Uzman Fizikçi Adem Soylamış'ın, kadın öğrencileri derslerde "sözlü taciz" ettiği iddiaları üzerine, Soylamış’ın ismini ifşa eden öğrenciler, okuldaki bürosunun kapısına mor boya dökmüş ve çeşitli ifadelerle protesto etmişti.

İstanbul Üniversitesi, öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı. Soruşturma kapsamında öğrencilere gönderilen yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesine dayanılarak disiplin soruşturması açıldığı, soruşturmanın konusunun, "Fizik Bölümü'nde görev yapan Uzman Fizikçi Adem Soylamış’ın büro kapısının mor boya ile boyanması ve kendisine yapılan hakaretler" olduğu bildirildi.

Öğrencilerin, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü savunmalarını vermek üzere Fen Fakültesi Dekanlığı’nda hazır bulunmaları istendi, aksi takdirde mevcut deliller üzerinden işlem yapılacağı belirtildi.

ÖĞRENCİLER: "KAMPÜSLERİMİZDE TACİZCİLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Soruşturmanın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif, üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Öğrenci Kolektifleri’nin paylaşımında, "Fizik Bölümü akademisyenini, derslerde kadın öğrencileri sözlü taciz ettiği için teşhir eden kadınlara soruşturma açıldı. Korusanız da aklasanız da soruşturma açsanız da kampüslerimizde tacizcilere müsaade etmeyeceğiz!” denildi.

Üniversiteli Feminist Kolektif ise soruşturma yazısını paylaşarak, “İstanbul Üniversitesi Dekanlığı taciz aklayıcısıdır! Tacizci Adem Soylamış’ı koruyanlar, tacizciyi teşhir edenlere soruşturma açıyor!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi yönetiminden, iddialar ve açılan soruşturmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.