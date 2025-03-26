İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden polise 'maske açma' protestosu

İstanbul Üniversitesi öğrencileri protestolarda polisin zorla öğrencilerin maskesini açmasını Bozdoğan'daki polis barikatı önünde protesto etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden polise 'maske açma' protestosu
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 26.03.2025 - 20:05

Polisin İstanbul Üniversitesi'ndeki eylemde yüzü maskeli olan çok sayıda öğrencinin yüzünü zorla açtırmasını protesto eden üniversiteliler, Saraçhane önüne yürüyerek protesto için yolu kapadı.

Kitle, Bozdoğan Kemeri'ne gelerek polis barikatının önünde Andımız'ı okudu.


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