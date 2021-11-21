İstanbul Üniversitesi'nde çıktı ücreti tartışması: Paralar nereye gidiyor?

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, yazıcı kartuşu ve kağıt üniversite yönetimi tarafından karşılanmasına rağmen, öğrencilerden çıktı başına 1 TL ücret alındığı iddia edildi. Öğrencilere çıktı verilen yazıcının üzerinde, “Çıktı alma ücreti 1 TL’dir” yazan kağıt asıldı.

Üniversitede görevli Y.Ö., üniversite yönetimine başvurdu ve rektörlüğün konuyu incelemesini talep etti. Y.Ö., dilekçesinde şunları aktardı:

“Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan yazıcıdan, her gün yüzlerce öğrenciye 1 TL karşılığında bilgisayar çıktısı verilmektedir. Elde edilen gelirin ise kim ve nerelere harcandığı bilinmemektedir. Yazıcının kağıt ve kartuşları ise üniversite bütçesinden karşılanmaktadır. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamanın tarafınızca adilane bir şekilde incelenmesini ve elde edilen sonucun şahsıma bildirilmesini arz ederim.”

Y.Ö., dilekçesine, üzerinde “Çıktı alma ücreti 1 TL’dir” yazan yazıcının ve öğrencilerden alınan paraların toplandığı kilitli kutunun fotoğraflarını da ekledi.

“Enstitü’nün girişine konulmuş olan yazıcı, bilgisayar, masa ve sandalyenin, öğrencilerin kendi evraklarına ulaşabilmeleri, kendi sayfalarından işlem yapabilmeleri için hizmet olarak sunulduğu, bundan dolayı öğrencilerin memnuniyetlerini her zaman enstitüye bildirdikleri; öğrencilere sistemden tebliğ olarak verilmesi gereken her türlü evrakın hem online hem de basılı olarak verildiği; ödev çıktısı, tez raporu vb. gibi şahsen kendi oluşturdukları belgeleri için adı geçen enstitünün böyle bir hizmetinin olmadığı; yukarıda sözü edilen dilekçenin ekinde bulunan resimlerde görülen ücretle fotokopi çekildiğine dair biz yazının asılı olmadığı ve olamayacağı; ayrıca üniversitemiz civarında çok sayıda fotokopi çekim yeri bulunduğu; bahsi geçen fotoğraflarda görülen kilitli kutunun personelin telefon ve benzeri kıymetli malzemelerini muhafaza için kullandıkları bir kutu olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 02.11.2021 tarih, 588950 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.”