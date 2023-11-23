İstanbul Üniversitesi'nden Filistinli öğrencilere 1 yıl ücretsiz yemek

İstanbul Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılı boyunca Filistinli öğrencilerinden yemek ücreti almayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:28
İstanbul Üniversitesi'nden Filistinli öğrencilere 1 yıl ücretsiz yemek
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İstanbul Üniversitesi, Filistinli öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz yemek verme kararı aldığını duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından duyurduğu kararda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu

Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.

Bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."


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