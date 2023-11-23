İstanbul Üniversitesi'nden Filistinli öğrencilere 1 yıl ücretsiz yemek
İstanbul Üniversitesi, 2023-2024 öğretim yılı boyunca Filistinli öğrencilerinden yemek ücreti almayacağını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi, Filistinli öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz yemek verme kararı aldığını duyurdu.
Üniversitenin sosyal medya hesabından duyurduğu kararda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu
Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.
Bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."
İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) November 23, 2023
Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.
Bu süreçte öğrencilerimizin yanında… pic.twitter.com/y6fuml7gqX
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