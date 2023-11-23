'Çığlık 7'de Filistin krizi: Jenna Ortega da ayrıldı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:45

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:45

Hollywood yıldızı Jenna Ortega, rol arkadaşı Melissa Barrera'nın Filistin paylaşımları sebebiyle "Çığlık" film serisinden kovulması üzerine, seride yer almayacağını açıklayarak kontratını sonlandırdı. İki başrol oyuncusunun bu şekilde filmden uzaklaşması, serinin geleceğini de sorgulattı.

Spyglass'ın yıldız Melissa Barrera'nın Filistin'i destekleyen paylaşımları edeniyle korku filmi 'Çığlık' serisinin son çekimlerinden kovulması üzerine Jenna Ortega da arkadaşına destek olmak amacıyla kontratını sonlandırdığını açıkladı. Ortega ayrıca sosyal medya hesabının biyografi kısmına Gazze'ye yardım için bir bağış linki ekledi.

Kaynaklar Ortega'nın ayrılışının Barrera'nın Filistin için onlarca sosyal medya paylaşımının ardından gerçekleşen kovulma olayıyla hiçbir ilgisi olmadığında ısrar etse de Ortega'nın, 40 milyon takipçili sosyal medya hesabının biyografi kısmına da Gazze için yardım kampanyası bağış linki eklediği görüldü.