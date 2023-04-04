İstanbul Üsküdar’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 17:10

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 17:12

Üsküdar Alemdağ Caddesi üzerinde 15.40 sıralarında seyir halinde olan 34 ACV 259 plakalı Halit Kaplan kontrolündeki otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapan Hakan Kılıçkaya kontrolündeki 06 AEV 643 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı.

TAKLA ATTI

Kaza sonucu 34 ACV 259 plakalı otomobil takla attı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Alemdağ Caddesi Üsküdar yönü ise kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza ile alakalı konuşan Kadir Akar, "Volkswagen araç u çekiyordu, öbür araç da hızlı şekilde geliyordu. Bir anda ortalık karıştı. Volkswagen marka araç hatalı" dedi.