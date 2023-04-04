İstanbul Üsküdar’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Üsküdar’da cadde üzerinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otomobillerden biri takla atarken, sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Üsküdar Alemdağ Caddesi üzerinde 15.40 sıralarında seyir halinde olan 34 ACV 259 plakalı Halit Kaplan kontrolündeki otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapan Hakan Kılıçkaya kontrolündeki 06 AEV 643 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı.
TAKLA ATTI
Kaza sonucu 34 ACV 259 plakalı otomobil takla attı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, bölgedeki hastaneye sevk edildi.
Alemdağ Caddesi Üsküdar yönü ise kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza ile alakalı konuşan Kadir Akar, "Volkswagen araç u çekiyordu, öbür araç da hızlı şekilde geliyordu. Bir anda ortalık karıştı. Volkswagen marka araç hatalı" dedi.
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