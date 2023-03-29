Üsküdar’daki hastane yangınında can kaybı 3’e yükseldi!

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:07
Üsküdar’daki hastane yangınında can kaybı 3’e yükseldi!
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart'ta çıkan yangında can kaybı arttı.

Yangın sebebiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ile Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişi daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olduğu öğrenildi.

EMEKLİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI VE ÖĞRETMEN

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Türkiye Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu ve rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise, sosyal bilgiler öğretmeni olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart günü gece saat 02.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çabasıyla söndürülmüştü.

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi ise çevre hastanelere sevk edilmişti.


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