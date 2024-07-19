İstanbul, Üsküdar'da 'yol verme' tartışması: Sürücünün üzerine yürüdü!
Üsküdar’da iki kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri, kamyonetiyle tartıştığı sürücünün önünü kestikten sonra aracından aşağıya indi. Sürücünün tartışmanın ardından üzerine yürüdüğü ve diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde, sabah saatlerinde iki kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün kullandığı aracın önüne geçti.
Yol geçişini engelleyen sürücü aracından aşağıya inerek tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Sürücünün açık olan camdan diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde iki kamyonet sürücüsünün yolda ilerlediği sırada sürücülerden birinin tartıştığı sürücünün aracıyla önünü kestiği anlar görülüyor.
Aracından inen sürücünün, diğer sürücünün üzerine yürüyerek aracın camından darbetmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
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