İstanbul Valiliği, 19 Mayıs kutlama programını açıkladı

İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamaların programını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:26
İstanbul Valiliği, 19 Mayıs kutlama programını açıkladı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlama programları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek şu liste paylaşıldı:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni
(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Yer : Taksim Meydanı
Saat : 09.30

Cemal Reşit Rey Fuar Alanı Etkinlik Sunumu

Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Saat :10.30

“Gelenekten Geleceğe El Ele” 1919 Gencimizin Harmandalı Gösterimi

Yer : Ayasofya Meydanı
Saat :12.30

Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu

Yer : Ayasofya Meydanı
Saat :13.00

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Yer : Üsküdar Meydan
Saat :19.19


19 Mayıs Atatürk İstanbul

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