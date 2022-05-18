İstanbul Valiliği, 19 Mayıs kutlama programını açıkladı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:26

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlama programları aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilerek şu liste paylaşıldı:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunma Töreni

(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)

Yer : Taksim Meydanı

Saat : 09.30

Cemal Reşit Rey Fuar Alanı Etkinlik Sunumu

Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Saat :10.30

“Gelenekten Geleceğe El Ele” 1919 Gencimizin Harmandalı Gösterimi

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :12.30

Gençlik Ata’nın İzinde Bisiklet Gruplarının Tarihi Yarımada Turu

Yer : Ayasofya Meydanı

Saat :13.00

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü

Yer : Üsküdar Meydan

Saat :19.19