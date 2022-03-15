İstanbul Valiliği 86 okulun yapımını iptal etti

15 Mart 2022 Salı, 14:36

İstanbul Valiliği, 24 Şubat 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağını ilan ettiği 26 okul ihalesini iptal etti. Valilik geçen yıl aralık ayında da 65 okul yapımı ihalesini iptal etmişti. Bu yıl iptal edilen okul ihaleleri arasında, geçen yıl ihalesi iptal edilen ve ikinci kez ihaleye çıkılan okullar da bulunuyor.

İptal edilen 26 ihalenin 13’ünün iptal gerekçesinde “Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle” denildi. Bu 13 ihale 44 okul yapımını kapsıyordu.

Toplam 20 okulu kapsayan 6 ihalenin iptal gerekçesine ”İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle” yazıldı. “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle” ise, 7 okulu kapsayan 3 ihale iptal edildi. 15 okulu kapsayan 4 ihale ise “İhalenin Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi” nedeniyle iptal edildi.

VALİLİK GEÇEN YIL 65 İHALE İPTAL ETMİŞTİ

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, geçen yıl aralık ayında 38 ilkokul, 23 ortaokul ve 4 anaokulunu kapsayan 21 ihaleyi iptal etmişti. Aralık ayında iptal edilen ihaleler için, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” şeklinde gerekçe belirtirken, daha sonra iptal edilen ihalelerin gerekçelerinde ise şöyle denilmişti:

“Yaklaşık maliyetinin güncelliğini yitirdiğinin anlaşılması nedeniyle”.

GEÇEN YIL SADECE 5 OKUL İHALESİ YAPILDI

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 2021 yılında sadece 5 okul ihalesini sonuçlandırabildi. 5 ihale ile ancak 13 okulun yapımına başlanabildi. Bunların dördü ilkokul, 8’i ortaokul ve biri de lise.