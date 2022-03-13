Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

AA
13 Mart 2022 Pazar, 11:58
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek."



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