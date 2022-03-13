Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek."
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