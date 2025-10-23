İstanbul Valiliği'nden 'hanutçuluk' genelgesi: O esnafa 10 güne kadar kapatma cezası verilecek!

İstanbul Valiliği, turistik bölgelerde turistleri rahatsız eden ve “hanutçuluk” olarak bilinen davranışları önlemek amacıyla yeni bir genelge yayımladı.

Valilik açıklamasında, turistlerin İstanbul’da huzur ve güven içinde vakit geçirebilmelerinin hem kamu düzeni hem de şehir imajı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genelgede “Bazı işyerlerinin müşterileri iradeleri dışında yönlendirmesi, rahatsız etmesi veya ticari baskı uygulaması ilimizin turizm imajını olumsuz etkilemekte, esnafın itibarına zarar vermekte ve turistlerin huzurunu tehdit etmektedir” ifadeleri yer aldı.

İŞYERLERİNE KAMERA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Genelgeye göre, turistik bölgelerdeki tüm işyerlerinde dışarıyı görecek şekilde sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kameralar bulundurulacak.

DENETİMLER DRONE VE YAKA KAMERALARIYLA YAPILACAK

Emniyet ve belediye ekipleri, turistik bölgelerde düzenli denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanımı zorunlu olacak.

HANUTÇULUĞA KADEMELİ CEZA: 3, 5 VE 10 GÜN FAALİYETTEN MEN

Yeni genelgeye göre, hanutçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere kademeli olarak faaliyetten men cezası uygulanacak:

İlk ihlalde 3 gün ,

İkinci ihlalde 5 gün ,

Üçüncü ihlalde ise 10 gün süreyle işletme kapatılacak.

Ayrıca işyeri sahiplerinin müşterilere yalnızca işyeri önünden, en fazla 50 cm mesafede, “hoş geldiniz” diyerek davet etmesine izin verilecek. Bu sınırın dışına çıkmak, fiziksel temas, yol kesme, yüksek sesle müşteri çağırma ve ikramda bulunmak kesinlikle yasaklandı.