İstanbul Valiliği’nden ramazan genelgeleri: 'Toplu iftar yemekleri' kararı dikkat çekti

Valilik açıklamasında, ramazan ayının 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacağı hatırlatıldı. Ramazan ayının manevi iklimine uygun faaliyet ve programların önemine vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, il genelinde tarihi binalarda yapının dokusuna zarar vermeyecek şekilde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık tutulması, yeni binalar ile elverişli yapılarda ramazan temalı süslemeler yapılması istendi. Meydanlar, ana arterler, AVM’ler, cadde ve sokaklar ile köprü, kule gibi sembol yapılarda; cami ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun, hilal ve yıldız temalı ışıklandırma çalışmaları yapılması talimatı verildi.

Çalışmaların kaymakamlıklar koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütüleceği belirtildi.

İFTARLAR DEZAVANTAJLI GRUPLARLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ramazan ayı programlarına ilişkin esaslarda ise protokol ağırlıklı toplu iftar yemekleri yerine dar gelirli, öksüz ve yetim, depremzede gibi dezavantajlı gruplarla bir araya gelinmesi gerektiği ifade edildi. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yanı sıra kamu ve özel sektör imkanlarının seferber edilerek ayni ve nakdi yardımların artırılması istendi.

Genelgede ayrıca iftar programlarında şehit aileleri ve gaziler ile gazi ailelerine öncelik verilmesi, yardım alan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmesi, ramazanın 15’inci gününde Dünya Yetimler Günü kapsamında yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelinmesi, Roman vatandaşlara özel önem verilmesi ve ramazan boyunca düzenlenecek tüm faaliyetlerde kadınlara ve gençlere öncelik tanınması gerektiği vurgulandı.

Valilik, belirtilen esaslar çerçevesinde başta kaymakamlıklar olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları yaparak faaliyet ve programları en üst düzey katılımla gerçekleştirmesini istedi.