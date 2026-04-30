İstanbul Valiliği'ne 'Taksim' bildirimi: Olumsuz yanıt gelmedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde Taksim'e yapılan toplanma çağrılarının ardından İstanbul Valiliği kentin en önemli noktalarından biri olan bölgeyi adeta ablukaya aldı.

Taksim ve çevresindeki bütün alanlara toplu ulaşım yasağı getirildi ve şimdiden alanda yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, Taksim Meydanı'na yürümek için İstanbul Valiliği'ne bulundukları bildirime olumsuz yanıt verilmediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada saat 11.00'da Mecidiyeköy'de toplanma çağrısı yapıldı.

''OLUMSUZ BİR YANIT ALINMAMIŞTIR''

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Taksim halkındır!

1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

Tertip Komitemiz, İstanbul Valiliği'ne 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağını bildirmiş, karşısında olumsuz bir yanıt almamıştır.

Resmi makamlara bildirdiğimiz ve kamuoyuna çağrı yaptığımız üzere yarın 11.00’da Mecidiyeköy'deyiz.''