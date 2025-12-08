İstanbul Valiliği'nin sokakta köpek beslenmesine yönelik kısıtlamasına karşı dava açıldı!

İstanbul Valiliği’nin 24 Kasım tarihinde kamuoyuna duyurduğu ve 'özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi'ni içeren genelge, daha önce 150 avukat tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilmişti.

Avukatlar, Valilik makamının Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında suç işlediğini savunarak işlem yapılmasını istemişti.

Hukuki girişim de İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden geldi. Merkez, İstanbul Valiliği'nin 'sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının' iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Açıklamada, Valilik genelgesinin uygulanması hâlinde, "5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde 'Yasaklar' başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir" denildi.

"VALİLİĞİN İŞLEMİ YETKİ GASPIDIR, YOK HÜKMÜNDEDİR"

Açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliğinin sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklamaya yönelik hukuka aykırı kararının iptali için dava açtık. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu açık: Sokak hayvanlarına ilişkin karar alma yetkisi İl Hayvanları Koruma Kurulundadır. Valilik bu konuda tek başına karar alamaz. Bu nedenle valiliğin işlemi yetki gaspıdır, yok hükmündedir.

Ayrıca bu kararın uygulanması hâlinde, 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinde "Yasaklar" başlığı altında düzenlenen 'hayvanı aç ve susuz bırakmak, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' fiilleri doğrudan gerçekleşecektir."

"TÜM YURTTAŞLARI SOKAKLARA BİR KAP SU VE BİR KAP MAMA BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Anayasa 137.madde çok nettir: 'Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz.' Dolayısıyla hukuka aykırı bu kararın uygulanması mümkün değildir. Tüm yurttaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama bırakmaya çağırıyoruz'."