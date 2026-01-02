İstanbul Valiliği uyardı: Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme tehlikesi

İstanbul Valiliği, bazı bölgelerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı İstanbul'daki son hava durumunu paylaşarak uyarılarda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Rüzgârın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Halihazırda gerçekleşen 0 °C derece ile 9 °C dereceden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) 7 °C ile 14 °C arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir.

Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''