İstanbul Valiliği uyardı: Hava sıcaklığı düşecek, kar geliyor!

İstanbul Valiliği, İstanbul’da hava sıcaklığının Salı gününde itibaren hissedilir derecede düşeceğini, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği uyardı: Hava sıcaklığı düşecek, kar geliyor!
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ANKA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 21:05

İstanbul Valliliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da Salı gününden itibaren hava sıcaklığının düşeceği, karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtildi.

"TEDBİRLİ OLUNMALI"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji'ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece  azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


Etiketler: #açıklama #istanbul valiliği #hava

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