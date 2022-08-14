İstanbul Valiliği uyardı: Yarına dikkat!
İstanbul Valiliği, yarın için kentte kuvvetli sağanak etkili olacağı uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pazartesi ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." denildi.
Vatandaşların ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
METEOROLOJİ DE 17 İL İÇİN UYARDI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 14, 2022
??Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren #İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
??Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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