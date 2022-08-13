Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:54
Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Abone Ol google-news

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 


meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Ankara Hava Durumu Bursa Hava Durumu hava durumu İzmir Hava Durumu İstanbul Hava Durumu Konya Hava Durumu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler