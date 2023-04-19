İstanbul Valiliği'nden Ayasofya için 'bayram hazırlığı' açıklaması

İstanbul Valiliği, Ayasofya'da bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 18:29
İstanbul Valiliği'nden Ayasofya için 'bayram hazırlığı' açıklaması
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Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya'da bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.


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