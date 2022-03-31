İstanbul Valiliği'nden barajlardaki su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 3 barajın su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını, seviyenin yükselmesi halinde kontrollü su verileceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 19:46
İstanbul Valiliği'nden barajlardaki su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama
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İstanbul’da son aylardaki kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamaya göre, 3 barajdaki su maksimum seviyeye yaklaştı.

Su tahliyesinin gündeme geldiğini ifade eden Valilik açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“DEVAM ETMESİ HALİNDE…”

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir.



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