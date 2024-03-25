İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'nda camideki intihara ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden Uğur Falay'ın evinde, annesi ve kız kardeşinin de ölü bulunduğunu, yapılan ön incelemede her iki olayda da aynı silahın kullanıldığı sonucuna varıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.40 sıralarında Beyoğlu Nusretiye Camisi içerisinde, 20 suç kaydı bulunan Uğur Falay'ın (35) ruhsatsız tabancayla intihar ettiği belirtildi.
Yapılan çalışma sonucunda bu kişinin, 15-25 Mart tarihlerinde cezaevinden izinli çıktığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi Hüsna Falay (59) ve kız kardeşi İrem Falay (22) ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir."
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