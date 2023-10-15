İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Tarih verdi

Meteoroloji'nin ardından megakent için bir fırtına uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Batı Karadeniz’de beklenen rüzgarın, sabah saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tedbir konusunda uyarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 23:18
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Tarih verdi
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarının ardından bir uyarı daha geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise fırtına uyarısı yapıldı.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren oalcağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan, Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.


İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji Fırtına uyarı istanbul valiliği

İlgili Haberler

Meteoroloji’den birçok kente 'toz taşınımı' ve 'yağış' uyarısı

Meteoroloji’den birçok kente 'toz taşınımı' ve 'yağış' uyarısı

En Çok Okunan Haberler