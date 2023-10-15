İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Tarih verdi
Meteoroloji'nin ardından megakent için bir fırtına uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Batı Karadeniz’de beklenen rüzgarın, sabah saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği belirtilen açıklamada, vatandaşlar tedbir konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarının ardından bir uyarı daha geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise fırtına uyarısı yapıldı.
Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren oalcağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 15, 2023
Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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Öte yandan, Kuzey Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
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