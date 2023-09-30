İstanbul Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
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