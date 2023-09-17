İstanbul Valiliği'nden megakente 8 kuvvetinde fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, megakentte bu akşam itibariyle başlayıp salı sabahına kadar sürecek fırtına uyarısı yaptı. Doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırması beklenen fırtınanın saatte 75 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:50
İstanbul Valiliği'nden megakente 8 kuvvetinde fırtına uyarısı
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteorolji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."


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