Meteoroloji'den o iller için uyarı: Kuvvetli geliyor!

Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde akşam saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:46
Meteoroloji'den o iller için uyarı: Kuvvetli geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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