İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları genelgesi! 17 Mart'a kadar süre verildi

İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarıyla yeni bir genelge yayımlayarak belediyelere talimat verdi. Genelgeye göre, bakımevi alanı tahsis işlemlerinin 17 Mart’a kadar tamamlanması zorunlu olacak.

İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanları genelgesi! 17 Mart'a kadar süre verildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:40

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, belediyelerin sokak hayvanları için bakımevi alanı tahsis işlemlerini 17 Mart’a kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Genelgede, sahipsiz hayvanların oluşturabileceği zararların önlenmesi amacıyla yerel yönetimlerin süreci hızlandırması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, üniversiteler ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemiyle sürece dahil edilmesi gerektiği ifade edilerek, mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda belediyelerin sorumluluklarına dikkat çekildi.

Valilik, sürecin takibinin yapılacağını ve gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.


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