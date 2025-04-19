İstanbul Valiliği'nden Taksim için ikinci karar

Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:11

Güncelleme: 19.04.2025 - 16:16

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirilmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ KARAR

Metro İstanbul tarafından istasyon kapatma kararına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada saat 15.00'ten itibaren kapatılması planlanan istasyonların kapanma saati 17.00 olarak güncellendi.

İlk duyuruda kapatılacağı duyurulan Şişhane istasyonunun ikinci anonsa göre kapatılmayacağı bildirilirken İstiklal Caddesi girişinin kapalı olacağı açıklandı.

CHP'NİN FİLİSTİN EYLEMİNE ENGEL

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

ÖZGÜR ÇELİK: DAHA GÜR HAYKIRACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ulaşım engeline rağmen eylemi yapmaktan geri durmayacaklarını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından şöyle açıklama yaptı:

"Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor.

Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus!

Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan metro duraklarını kapattılar. Milyonlarca vatandaşımızın ulaşım hakkını engelliyorlar. Biz bu ikiyüzlülüğe, bu keyfiyete izin vermeyeceğiz.

Saat 19.00’da Tünel'den Taksim’e daha gür haykıracağız:

Soykırıma hayır!

Katliama hayır!

Tehcire hayır!

Yaşasın Özgür Filistin!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Yaşasın Barış!"

CHP'NİN 'FİLİSTİN' EYLEMİ

CHP, Gazze'de yaşanan saldırı ve katliamları protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleme kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla eylem çağrısını duyurdu.