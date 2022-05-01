İstanbul Valiliği'nden Teşvikiye Camisi'nin elektrikleriyle ilgili açıklama
İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.
Teşvikiye Muhtarlığı, Teşvikiye Camisi’nin elektriğinin yüksek fatura nedeniyle kesik olduğunu paylaştı. Daha sonra bu paylaşımı silerek, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz” ifadelerine yer verdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı" ifadesi kullanıldı.
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