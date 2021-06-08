Teşvikiye'de iki kadına darp iddiası: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

08 Haziran 2021 Salı, 17:41

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde iddiaya göre E.Ç isimli şahıs, tartıştığı iki kadını darp etti. Daha sonra gözaltına alınan E.Ç, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"06.06.2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Kasten Yaralama Tehdit' konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından 'Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok' şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve 07.06.2021 'Kasten Yaralama-Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."