İstanbul Valiliği'nden yeni TIR ve kamyon kararı

10 Mart 2022 Perşembe, 11:02

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların il girişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir"