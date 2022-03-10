İstanbul Valiliği'nden yeni TIR ve kamyon kararı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların il girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların il girişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir"
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2022
? İZİN VERİLMEKTEDİR? pic.twitter.com/fCZJxpuGqk
İlgili Haberler
- Sancaktepe'de kaza: TIR kamyonun üzerine devrildi
- TIR kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Tır kamyona çarptı: 2 yaralı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
En Çok Okunan Haberler
- Andy Murray'den Ukraynalı çocuklara destek
- CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu
- Japonya'dan Ukrayna'ya yardım
- Çernobil'de korkutan gelişme
- Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı!
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor