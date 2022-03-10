İstanbul Valiliği'nden yeni TIR ve kamyon kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların il girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 11:02
İstanbul Valiliği'nden yeni TIR ve kamyon kararı
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İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların il girişine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TIR ve kamyonların İstanbul'a girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve  Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir"


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