İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' uyarısı: Saatlerini paylaştı, cezasını açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' uyarısı: Saatlerini paylaştı, cezasını açıkladı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:13

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.


Etiketler: #havai fişek #Vali #ceza

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