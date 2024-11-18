İstanbul Valisi Davut Gül'den 'havai fişek' uyarısı: Saatlerini paylaştı, cezasını açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.
Etiketler: #havai fişek #Vali #ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu