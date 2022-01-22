İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları kar yağışı için uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbulluları yoğun kar yağışı için uyardı.
Yerlikaya paylaşımında, “Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, don, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre #İstanbul’da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2022
Yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor
??Ulaşımda aksamalar,don,buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım pic.twitter.com/xeBRE79IUK
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