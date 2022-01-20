Ankara Valiliği’nden soğuk ve kar uyarısı
Ankara Valiliği, "Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısı yaptı.
Ankara Valiliği, aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek Ankaralıları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk havanın da 27.01.2022 Perşembe gününe kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenmektedir.
Buna göre; 21 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların kar şeklinde, 22 Ocak Cumartesi günü yağışların ilimiz genelinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 23 Ocak Pazar günü de ilimiz genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri, çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Tahiti'de en büyük mercan resiflerinden biri keşfedildi
- Bu hafta 8 film vizyona girecek
- Kadınlar için kodlama eğitimi nasıl kolaylaştırılabilir?
- İstanbullu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nı çok sevdi
- Belçika'da kaybolan çocuğun cesedi Hollanda'da bulundu
- FETÖ eliyle belediyeye vurgun!
- ‘Utancı Anıtlaştırmak’
- Yazarken algınız kadarsınız!
- PayTR’dan sektörde bir ilk
- Borç batağındaki ÇAYKUR satışa mı çıkarıldı?