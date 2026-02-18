İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Şehir Hatları İşletmesi'ne bağlı bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine yol açtı. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi? Hangi vapur seferleri iptal edildi?

18 ŞUBAT İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır."

HANGİ VAPUR SEFERLERI İPTAL EDİLDİ?

İptal edilen seferler şunlar:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı