İstanbul ve 4 ildeki icra müdürlüklerinde 'ihale' operasyonu: 60 kişi gözaltında

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:09

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:58

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, icra müdürlüklerinde düzenlenen ihalelere fesat karıştıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda icra müdürlüklerinde taşınmaz satış ihalelerine katılmak isteyenleri baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçiren, anlaşmalı kişilerin şartları ve fiyatları belirlemesini sağlayan 60 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ihaleleri anlaştıkları kişilerin kazanmasını sağlayarak, devleti zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından bu sabah İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.