İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
İstanbul, Ankara, Bursa ve Kastamonu'da göktaşı görüntülendi.
İstanbul ve çevre illerde görülen göktaşı, sosyal medyada yankı uyandırdı. O anları görüntüleyen yurttaş, göktaşının hareketini sosyal medyada paylaştı. Gökyüzündeki hareketliliğe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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