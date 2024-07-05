İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü

Yayınlanma: 05.07.2024 - 22:41

Güncelleme: 05.07.2024 - 23:15

İstanbul ve çevre illerde görülen göktaşı, sosyal medyada yankı uyandırdı. O anları görüntüleyen yurttaş, göktaşının hareketini sosyal medyada paylaştı. Gökyüzündeki hareketliliğe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.