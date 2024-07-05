İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü

İstanbul, Ankara, Bursa ve Kastamonu'da göktaşı görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 22:41
İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
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İstanbul ve çevre illerde görülen göktaşı, sosyal medyada yankı uyandırdı. O anları görüntüleyen yurttaş, göktaşının hareketini sosyal medyada paylaştı. Gökyüzündeki hareketliliğe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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