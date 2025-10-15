İstanbul ve Gazze'nin kardeş şehir olması teklifi İBB Meclisi'nde kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ikinci oturumunu Meclis İkinci Başkanı Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yaptı.

Toplantıda CHP, AKP, MHP VE BBP Gruplarının ortak teklifi olarak verilen ve İstanbul ve Gazze'nin kardeş şehir ilan edilmesine ilişkin teklif, Hukuk ve AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarının olumlu rapor verdiğinin açıklanmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonlar teklife ilişkin, “Tüm yaşananlara karşı olarak geçmişten gelen bağlarımızı da düşündüğümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından da yararlı olacağı düşünülmektedir” cevabı verildi.

FİLİSTİN’E DESTEK

Filistin'e 27 Kasım 2023’te 5 TIR insani yardım gönderen İBB'nin, yeniden bölgeye yardım taşıması da Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

Komisyon raporunda buna ilişkin, “Yaşam şartlarının daha kötüye gitmesi nedeniyle bölgeye yeni bir insani yardımın yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmekte, bölgeye gönderim ve teslim için gerekli barış ortamının oluşması halinde, yaşam mücadelesi veren Gazze halkının acil ihtiyacının olduğu malzemenin belediyemiz imkanları doğrultusunda karşılanması ve gönderilmesi adına ilgi olur'un Belediyemiz Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir” denildi.