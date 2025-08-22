AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul ve Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilo katkı maddesi ele geçirildiğini, operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
22.08.2025 09:23:00
Güncellenme:
İHA
