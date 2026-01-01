Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul yeni yıla karla uyandı: Yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul yeni yıla karla uyandı: Yüksek kesimler beyaza büründü

1.01.2026 11:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul yeni yıla karla uyandı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul, yeni yılın ilk sabahını yüksek kesimlerinde kar yağışıyla karşıladı.

İstanbul’da meteoroloji tarafından özellikle yüksek kesimler için yapılan kar yağışı uyarısı, 1 Ocak itibarıyla etkisini gösterdi.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek noktalarda zemini kısa sürede beyaza bürüdü.

Şehrin kuzey ilçelerinden Sarıyer, karın en çok hissedildiği bölgelerden biri oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde yeni yılın ilk sabahı kar ile karşılandı.

Beyaza bürünen alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Ağaçların ve çatılarının üzerini kaplayan kar, doğal güzelliği gözler önüne serdi.

İlgili Konular: #İstanbul #kar yağışı