İstanbul yollarında Dünya Kupası heyecanı

İstanbul’un en köklü toplu ulaşım kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, A Milli Futbol Takımının küresel sahnedeki heyecanına ortak olmak için özel bir görsel tasarıma imza attı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan FIFA Dünya Kupası, dün akşam Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlarken İETT de bu büyük coşkuyu, 24 yıl aradan sonra turnuvada yer alacak olan A Milli Takıma destek çalışmasını İstanbul’un caddelerine ve yollarına taşıdı.

Türkiye, 24 yıl aradan sonra tarihinde 3. kez Dünya Kupası’na katılarak önemli bir başarıya imza attı. Tüm Türkiye’nin tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibi destekleyeceği bu dev organizasyon öncesinde İETT, şehrin ikonik ulaşım araçlarını adeta birer motivasyon merkezine dönüştürdü.

METROBÜSLER 24 SAAT KESİNTİSİZ

Proje kapsamında özel görsel tasarımlarla giydirilen 6 otobüs ve 3 metrobüs aracı törenle hizmete alındı. Turnuva ruhunu yansıtan metrobüsler, 24 saat boyunca kesintisiz olarak çalışacak. İstanbul’un can damarı olan 52 kilometrelik dev hat üzerinde hareket edecek olan bu özel araçlar, Asya ve Avrupa kıtalarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden birbirine bağlarken milli gururu kıtalararası taşıyacak.

İSTANBUL’UN DÖRT BİR YANINDA AY-YILDIZLI SEFERLER

Milli Takım temalı özel tasarım otobüsler ise İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki en yoğun güzergâhlarında eş zamanlı olarak seferlerine başladı. İstanbulluları turnuva havasına sokacak ve şehrin dört bir yanında görsel bir şölen sunacak olan otobüslerin görev yapacağı hatlar ise şöyle:

22RE / Fatih Sultan Mehmet – Beşiktaş

76O / Avcılar Cihangir Mahallesi – Otogar

88A / Sultangazi Peron – Yenikapı

16 / Pendik – Kadıköy

16A / Pendik – Üsküdar

131Y / Çekmeköy – Samandıra – Kartal