İstanbul'a çamur yağdı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:48

İstanbul’da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu.

Küçükçekmece’de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı.