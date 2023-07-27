İstanbul'a çamur yağdı

İstanbul’un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu Yağmur toz ile karışınca otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:00
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İstanbul’da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı.

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu.

Küçükçekmece’de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı.


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