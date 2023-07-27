İstanbul'a çamur yağdı
İstanbul’un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu Yağmur toz ile karışınca otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
İstanbul’da etkili olan sıcak havalar yerini yağmura bıraktı.
Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, toz ile karışınca bazı otomobillerde çamur oluştu.
Küçükçekmece’de de park halindeki bazı otomobillerin üzeri çamur kaplandı.
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