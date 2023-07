Steam'de zam yağmuru: Elden Ring, Last of Us ve dahası!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 23:03

Güncelleme: 25.07.2023 - 23:03

Steam'de bir süredir zam yağmuru var. Özellikle Türkiye'deki enflasyonun artmasıyla her kalemin etkilenmesi gibi oyunlar da etkilendi. Bazı oyunlara hemen gelmeyen bu zamlar, popüler oyunlara yansımaya başladı.



Platformda bir süredir oyunseverlerin çok sevdiği oyunlar zamlanıyordu. Ancak zam dalgasının uğramadığı oyunların sayısı da her geçen gün azalıyor.



Yeni yapılan zamlarla beraber Elden Ring, 699 TL'den 999 TL'ye çıktı. Elden Ring'in Deluxe Edition sürümü ise 899 TL'den 1.299 TL'ye yükseldi. Yüzde 83 zamla karşımıza çıkan The Last of Us Part 1 ise 599 TL'den 1.099 TL'ye, aynı oyunun Upgrade to Digital Deluxe Edition sürümü 100 TL'den 200'ye kadar yükseldi.



Ratchet & Clank: Rift Apart ise yüzde 83 zam ile 1.099 TL'lik bir fiyat etiketine ulaştı.