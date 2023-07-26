Yeşilçam’ın usta oyuncusu Yaşar Yağmur hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:20

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:20

Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki evinde rahatsızlanınca Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağmur, burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Yağmur kalp krizi geçirmesi sebebiyle tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan usta oyuncu, birçok Yeşilçam filminde oynamıştı. 'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan oyuncu 35 filmde rol aldı.

YAŞAR YAĞMUR KİMDİR?

Tekirdağ Şarköy’de 1949 yılında dünyaya geldi. Perihan Yağmur ile evli, Demir Yağmur, Damla Arı ve Cenk Yağmur adında 3 çocuğu olan oyuncu, 35 kadar Yeşilçam filminde rol aldı. 24.07.2023 tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde usta oyuncuyu sevenleri son yolculuğuna uğurladı.